Жители Охты собирают подписи против застройки части Свердловской набережной

Жители муниципалитета "Большая Охта" пытаются противостоять планируемой застройке зеленой зоны, прилегающей к гостинице "Охтинская" на Свердловской набережной. Пока в планы города входит разместить здесь жилой квартал для судейского корпуса. Однако сбор протестных подписей продолжает вестись, и накануне их число превысило одну тысячу, о чем говорится в паблике "Большая Охта для жителей".

"Строительство жилого комплекса уничтожит ценности видовой архитектуры. Мы лишимся очередного уникального пейзажа, откуда открывается вид на жемчужины города (Смольный собор, Большеохтинский мост, здание каланчи 12-ой (Охтинской) пожарной части)", - считают активисты.

Вскоре они намерены передать подписи как в администрацию губернатора, так и в администрацию президента. В идеале инициативная группа хочет видеть на важном для нее участке земли благоустроенный парк, поскольку Красногвардейский район - один из худших в городе по обеспеченности зелеными насаждениями.