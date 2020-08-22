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13:23

Политолог Пастухов об отравлении Навального: Это диагноз всей России

фото ЗакС политика Политолог Пастухов об отравлении Навального: Это диагноз всей России

Политолог Владимир Пастухов, работающий в Великобритании, попытался взглянуть на ситуацию вокруг предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального с оригинальной стороны. В его представлении, все предыдущие годы власть и Навальный играли друг с другом в сложную игру: он пользовался компроматом из разных ведомств, а к его политической структуре не всегда применяли максимальную жестокость. Однако теперь для эксперта в этих своеобразных взаимоотношениях наступила точка невозврата.

"Люди с воображением приходили к Путину и говорили: Навальный полезен, он авторитарен, он не дает оппозиции создать единый фронт, его нужно попридержать. Люди без воображения говорили: это опасный враг, умный и хитрый, у него рука не дрогнет, от него нужно избавиться. В результате одной рукой Кремль гнобил Навального, а другой расчищал под него площадку в стане оппозиции. Теперь вот, похоже, руки разомкнулись. Правая оказалась не в курсе того, что делает левая", - пишет он в новой статье для "МБХ Медиа".

В заявлениях врачей про нарушение обмена веществ и совпадении инцидента с 80-летием убийства Льва Троцкого автор видит предельно циничный "балаган лимит", свойственный кремлевским обитателям с их специфическим юмором.

"Политические убийства, которые стали сотрясать Россию, — это не просто признак моральной деградации правящих элит. Они — показатель полного прекращения нормального "обмена веществ" между властью и обществом. Диагноз, изобретенный омскими врачами — символический. Они поставили его не Навальному. Это диагноз современной России", - рассудил публицист.

Напомним, что два дня назад почувствовавшего себя плохо политика вывезли в Германию утром 22 августа. Его соратники, уверенные в отравлении, уверены также и в том, что российская власть специально выжидала, когда следы ядов выветрятся.

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