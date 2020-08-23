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11:07

МК составил карту перемещения Навального по Томску: он не пил алкоголь и купался в реке

фото ЗакС политика МК составил карту перемещения Навального по Томску: он не пил алкоголь и купался в реке

Основываясь на данных, полученных от представителей силовых структур, "Московский комсомолец" представил детальный маршрут передвижения и действий политика Алексея Навального в Томске, куда он приезжал для участия в съемках нового расследования Фонда борьбы с коррупцией и встречи с единомышленниками.

В Томск оппозиционер прибыл из Новосибирка в компании троих сопровождающих на двух автомобилях. МК пишет, что за Навальным всё время следили силовики в гражданском.

Приехавшие заселились в "Ксандер отель": примечательно, но на компанию из четырех человек были забронированы семь номеров, причем Навальный не ночевал в записанном на его имя. Кроме того, продолжает МК, в Томске была арендовала квартира для записи и монтажа видео, которую политик также посещал.

В сибирском городе Навальный гулял и проводил встречи с соратниками. По записям с камер правоохранители не выявили никаких подозрительных контактов, которые могли быть связаны с отравлением. Также оппозиционер виделся с выдвиженцами, которые собираются принять участие в грядущих выборах в местную гордуму.

Кроме того, Навальный побывал в селе Кафтанчиково на речке Томь, куда его свозил юрист по фамилии Тимофеев. Там он искупался и вернулся в отель.

По сведениям МК, силовики не понимают, каким образом томские врачи обнаружили в биоматериалах политического деятеля алкоголь, поскольку ни он, ни его сторонники не покупали его ни в кафетериях, ни в магазинах - данная информация отображена в изъятых чеках. В день вылета Навальный выпил две чашки чая в томском аэропорту.

Несмотря на четкую картину произошедшего, версия с отравлением всё ещё рассматривается правоохранителями, которые предполагают, что оно могло произойти либо в аэропорту, либо на борту самолета.

Во всех местах пребывания Навального различные смывы и пробы, в том числе в селе Кафтанчиково и арендованной квартире, в номерах отеля. Результаты ждут в конце следующей недели.

Ранее в омском Минздраве заявили, что обнаружили в биоматериалах Навального этанол и кофеин.

Напомним, 20 августа Навальный резко почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет был вынужден экстренно приземлиться в Омске. После политика двое суток держали в омской больнице перед тем, как позволить транспортировать его в немецкую клинику. Уверенные в том, что имело место покушение на убийство и намеренное отравление, его соратники считают, что российская власть выжидала эти два дня неспроста и что была задача скрыть следы присутствия токсина в его организме. Подобный случай произошел в 2018 году с участником Pussy Riot Петром Верзиловым.

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