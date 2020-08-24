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11:31

Новым начальником Госстройнадзора Петербурга стал Владимир Болдырев

фото ЗакС политика Новым начальником Госстройнадзора Петербурга стал Владимир Болдырев

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о назначении Владимира Болдырева на пост нового главы петербургского Госстройнадзора, сообщили в Смольном. Ранее Болдырев был начальником аппарата вице-губернатора Николая Линченко.

До этого с 2019 года обязанности главы Госстройнадзора Петербурга исполнял Вячеслав Захаров: перед этим 31 января уволился прежний начальник Евгений Ким.

Новое назначение произошло на фоне арестов сотрудников петербургского Госстройнадзора по делу о взятке. Начальник отдела надзора за специальными видами работ Виталий Пономарев и глава сектора санитарно-эпидемиологического надзора Светлана Соловьева обвиняются в получении полмиллиона рублей за сокрытие нарушений и игнорирование новых от коммерческой фирмы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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