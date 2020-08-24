"Проект": Кремлю было известно всё о состоянии Навального ещё до того, как об этом узнавали СМИ

Сотрудникам аппарата главы государства передавали всю информацию о состоянии Алексея Навального сразу же после получения результатов исследований - до того, как сведения "просачивались" в СМИ, говорится в последнем расследовании издания "Проект", посвященном "борьбе" Кремля с политиком.

На то, что администрация президента внимательно следит за Навальным, указывает, в том числе, то обстоятельство, что, когда оппозиционер попал в больницу Омска, в интернете появились фотографии из кабинета главврача медучреждения: на снимках рядом с ним стоят неизвестные мужчины в штатском. При этом позднее, на брифинге, на вопрос журналистов о том, кто они, медик не смог вразумительно ответить: "Я не могу сказать вам, кто это был. У меня были люди многие в кабинете. Как уже сказали, человек, пациент, политический. Я не могу сказать, что они там что-то делали. Просто поинтересовались и все".

"Один из чиновников даже поделился данными обследований, которых еще не было в СМИ, с корреспондентом „Проекта". И пояснил: они показывают, что у Навального „точно нет отравления"", - говорится в расследовании.

Далее журналисты издания рассказывают о том, каким образом Кремль начиная с 2013 года выстраивает схему борьбы с Навальным.

Напомним, 20 августа Навальный резко почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет был вынужден экстренно приземлиться в Омске. После политика двое суток держали в омской больнице перед тем, как позволить транспортировать его в немецкую клинику. Уверенные в том, что имело место покушение на убийство и намеренное отравление, его соратники считают, что российская власть выжидала эти два дня неспроста и что была задача скрыть следы присутствия токсина в его организме. Подобный случай произошел в 2018 году с участником Pussy Riot Петром Верзиловым.