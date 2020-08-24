Вторую очередь сооружений в "Лахта Центре" поставили на кадастровый учет

Управление Росреестра по Петербургу поставило комплекс зданий ПАО "Газпром" на территории "Лахта Центра" на кадастровый учет и зарегистрировала права собственности, сообщили в Смольном.

Необходимую для этого документацию подготовили сотрудники ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости". В комплекс вошли административное здание с двумя подземными и 15 наземными этажами и вспомогательные сооружения. По данным предприятия, суммарная площадь всех помещений составила более 165 тысяч кв. м.

ГУП "ГУИОН" начало работы по первичной технической инвентаризации и кадастровым работам по "Лахта Центру" в феврале 2018 года.

"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс, расположившийся на площади более 13 га. В нем будут находиться штаб-квартиры "Газпрома" и "Газпром нефти". Небоскреб возводят с 2012 года, он уже стал самым высоким зданием Европы, достигнув высоты 462 метра.