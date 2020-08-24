Путин считает безработицу одной из самых главных проблем России

На встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым российский глава Владимир Путин в очередной раз поделился соображениями относительно центральных бед вверенной ему страны. Стенограмма заседания доступна на сайте Кремля.

Во время аудиенции Путин отметил, что количество врачей во вверенном Голубеву регионе на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по России. Более того, аналогичная ситуация и с числом мест в детских садах.

"Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно. Это первое. И второе - это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно", - уверен президент.

Голубев в свою очередь отчитался, что региональные власти делают всё возможное, чтобы улучшить положение.

"У нас примерно 46 тысяч вакантных рабочих мест, но коэффициент напряженности на рынке труда - практически два, это высокий для нас коэффициент, нетрадиционный, конечно. Поэтому мы будем искать новые решения", - резюмировал он.

Согласно информации Росстата, в июле текущего года уровень безработицы держался на отметке 6,3%, то есть 4,7 млн человек.