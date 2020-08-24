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17:28

Немецкая клиника "Шарите": Навального отравили

фото ЗакС политика Немецкая клиника "Шарите": Навального отравили

На сайте берлинской клиники "Шарите", где сейчас находится Алексей Навальный, известили, что на основе имеющихся у них предварительных данных исследований, можно утверждать, что российского оппозиционера отравили.

"Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно", - уведомили в пресс-службе медучреждения.

Для того, чтобы конкретизировать токсин, назначен дополнительный обширный анализ, однако присутствие вредоносного вещества официально подтверждено.

В качестве антидота политику вводят атропин. Сейчас он находится в искусственной коме, поэтому делать прогнозы относительно его здоровья пока преждевременно.

В свою очередь ранее врачи омской больницы, где изначально лежал Навальный, заявили, что ничего "запрещенного" в организме политика не нашли.

Напомним, 20 августа Навальный резко почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет был вынужден экстренно приземлиться в Омске. После политика двое суток держали в омской больнице перед тем, как позволить транспортировать его в немецкую клинику. Уверенные в том, что имело место покушение на убийство и намеренное отравление, его соратники считают, что российская власть выжидала эти два дня неспроста и что была задача скрыть следы присутствия токсина в его организме. Подобный случай произошел в 2018 году с участником Pussy Riot Петром Верзиловым.

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