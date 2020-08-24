Плавучий космодром "Морской старт" восстановят за 35 млрд рублей

Вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Армия-2020" анонсировал восстановление единственного в мире плавучего космодрома "Морской старт", передает РИА "Новости".

По словам Борисова, неделю назад он осмотрел космодром, который пришвартован рядом с Владивостоком. "Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться им. Все это технически возможно", - сказал он.

По предварительным оценкам вице-премьера, потратить на восстановление "Морского старта" придется около 35 млрд рублей. Ранее "Росатом" оценил затраты в 84 млрд рублей в ценах 2020 года, или 91 млрд – в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Стоимость покупки самого комплекса у S7 оценивается в 11 миллиардов рублей. Специалисты "Росатома" спрогнозировали пять сценариев эксплуатации комплекса, но в трех из них он не выходит на самоокупаемость.

Борисов рассказал, что в будущем власти планируют, чтобы пуском ракет с космодрома занимался специализированный оператор, который "должен быть точно заточен на коммерческий успех" "Морского старта". Учредителями оператора могут стать "Роскосмос", "Росатом", группа компаний S7, банки и институты развития.

"Морской старт" был создан в 1995 году. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), который предусматривал покупку комплекса проекта. Ранее он базировался в США, но в марте 2020 года был перевезен в Россию. В апреле председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил, что проект заморожен до лучших времен.