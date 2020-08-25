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9:18

Евросоюз осудил "то, что выглядит как покушение" на Навального

фото ЗакС политика Евросоюз осудил "то, что выглядит как покушение" на Навального

Евросоюз призывает российские власти начать независимое расследование инцидента с Алексеем Навальным и осуждает "то, что кажется покушением" на политика, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностраным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Европейский союз решительно осуждает то, что выглядит как покушение на жизнь господина Навального. Крайне важно, чтобы российские власти начали независимое и прозрачное расследование отравление господина Навального без промедления", - говорится в заявлении.

По словам Борреля, и российское, и международное общество хотят знать факты об отравлении Навального. Он подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Накануне врачи немецкой клинике "Шарите", где находится Навальный, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно. При этом РИА "Новости" передает, что врачи больницы в Омске, куда Навальный попал изначально, следов ингибиторов не обнаружили, и версия об отравлении "подтверждений не нашла".

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин.

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