Число зараженных коронавирусом в России превысило 966 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 4 696 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за время эпидемии достигло 966 189 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

120 случаев смерти признаны связанными с коронавирусом, за все время насчитывается 16 568 летальных исходов от болезни. 6 652 человека выписаны из больниц по выздоровлению за последние сутки.

В Петербурге выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом, всего заболели за все время 35 552 человека. 15 человек признаны умершими от коронавируса, всего в городе известно о 2 357 случаев смерти из-за болезни. В Ленобласти заболели еще 30 человек, всего заразились 6 626 жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 12 428 человек (+64), в Архангельской – до 10 382 (+24), в Коми – до 6 407 (+37). В Псковской области всего заболели 4 458 человек (+24), в Новгородской – 4 216 (+21), в Калининградской – 3 304 (+21). В Вологодской области в статистику внесены 3 179 заболевших (+31), в Карелии – 2 916 (+26), в НАО – 305 (+2).

При этом становится известно о повторных случаях заражения коронавирусом. Так, с этим диагнозом повторно госпитализировали главу Тувы Шолбана Кара-оола, который уже переболел коронавирусом в мае-июне.