18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:55

Счетная палата выявила выплаты пенсий умершим на сотни миллионов рублей

фото ЗакС политика Счетная палата выявила выплаты пенсий умершим на сотни миллионов рублей

Счетная палата обнаружила, что территориальные органы Пенсионного фонда России выплатили несколько сотен миллионов рублей в качестве пенсий на имена умерших пенсионеров, передает "Коммерсантъ".

В 2017-2019 годах, показала проверка работы ПФР, таким образом только в двух территориальных органах ПФР было переплачено 377,035 млн рублей. Произошло это из-за несвоевременного поступления сведений о смерти пенсионера. В отчете Счетной палаты указано, что взыскать эти переплаты можно только через суд или если родственники умершего возместят средства добровольно.

Также Счетная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учета в ПФР, из-за которых некоторые граждане недополучают пенсии. Причиной могло стать открытие на одного получателя двух и более счетов или присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:57 Экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко приговорили к 15 годам колонии за убийство

16:54 На эстонской границе появится музей совместной истории Ивангорода и Нарвы

15:21 Суд отклонил иск Шаведдинова к Yota на миллион рублей за отсутствие связи в день отправки в армию

14:56 Поставщик заменит загубленные деревья на Юго-Западе за свой счет

13:48 МВД опасается, что участники АУЕ могут стать "боевой единицей" на акциях протеста

12:30 В Петербурге продолжают удовлетворять заявки на выплаты от малого и среднего бизнеса

11:29 СК возбудил еще одно дело об убийстве против красноярского экс-депутата Быкова

24 августа, 19:21 Облсуд Архангельска отказал в регистрации кандидатом на выборах защитнику Шиеса

24 августа, 18:33 Плавучий космодром "Морской старт" восстановят за 35 млрд рублей

24 августа, 18:15 УФАС предъявило ГУП "Ритуальные услуги" претензии из-за дискриминации в крематории


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:29 На востоке Петербурга появилась "победная" инсталляция, посвященная коронавирусу

16:57 Экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко приговорили к 15 годам колонии за убийство

16:54 На эстонской границе появится музей совместной истории Ивангорода и Нарвы

16:22 Думские эсеры предлагают продлить действие единого налога на вмененный доход

15:49 "Объединенные демократы" обжаловали введение трехдневных выборов в Верховном суде

15:38 Муниципал: МО "Сосновая поляна" проведет турнир по Dota-2 на призы главы местной администрации

15:36 Рабочая группа по "наливайкам" предложила разрешить мини-барам работать в четырех районах

15:21 Суд отклонил иск Шаведдинова к Yota на миллион рублей за отсутствие связи в день отправки в армию

14:56 Поставщик заменит загубленные деревья на Юго-Западе за свой счет

14:23 "Рассадник вирусов": Милонов поддерживает продление запрета на работу фудкортов

13:59 Дмитрий Быков - об отравлении Навального: Хотели бы убить, убили бы

13:48 МВД опасается, что участники АУЕ могут стать "боевой единицей" на акциях протеста

13:19 Шнуров перестал быть "индифферентен" к Навальному после отравления

13:13 Экс-помощника депутата Коваля оставили в СИЗО

13:09 Смольный закупает 13 телевизоров со светодиодной подсветкой

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru