"Рассадник вирусов": Милонов поддерживает продление запрета на работу фудкортов

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов одобрил решение городских властей продлить запрет на открытие фудкортов до 20 сентября. В своей аргументации он прибегнул к сравнению продаваемой в таких местах еды с коронавирусной инфекцией - и, как ни странно, сравнение вышло в пользу последней.

"Фудкорты – это главный рассадник не только вирусов, но и вредной и отвратительной еды. И этот вред многократно превышает тот, который наносит коронавирус, потому что трансжиры и быстрые пищевые технологи вредны абсолютно для всех. Если от коронавируса большинство людей вылечиваются и не имеют последствий, то от еды в фудкортах вылечиться нельзя", - заявил он в интервью "Петербургскому дневнику".

По словам законотворца, всем должно быть совершенно очевидно, что чиновники в своем решении руководствовались серьезными медицинскими основаниями и принимали его явно не "из вредности". При этом Милонов признается, что сам соскучился по кинотеатрам в торговых залах, которые часто находятся на одном с фудкортами этаже и тоже пока закрыты, но свои эстетические потребности успешно удовлетворяет дома.

К скорейшему открытию фудкортов ранее призывали не только такие бизнесмены, как Максим Левченко, но и единороссы в лице коллеги Милонова по Госдуме Сергея Боярского.

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