Суд отклонил иск Шаведдинова к Yota на миллион рублей за отсутствие связи в день отправки в армию

Тверской суд Москвы отклонил иск сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова к оператору Yota с требованием компенсации в миллион рублей за неоказание услуг связи в день, когда его забрали в армию, передает "МБХ медиа".

Защита Шаведдинова ходатайствовала об истребовании доказательств – документов об оперативно-розыскных мероприяти, которые могли быть у Yota, и вызове свидетелей. Однако суд эти ходатайства отклонил.

Сторона защиты настаивает, что Шаведдинов заслуживает компенсации, поскольку ответчик не понес ответственность за прекращение услуг связи, не дал никаких объяснений по этому поводу, и не явился на заседание второй раз подряд. По мнению адвокатов, из-за действий оператора Шаведдинов не смог вовремя получить юридическую помощь. Кроме того, указали адвокаты, силовики не предоставили данных о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Шаведдинова, поэтому приостановку связи оператором защита считает незаконной.

В конце 2019 года Шаведдинова увезли из дома правоохранители в неизвестном направлении после обыска – как оказалось, его насильно забрали в армию для службы на севере. Вскоре выяснилось, что Yota установила для мобильного номера Шаведдинова особый режим, из-за которого до него было невозможно дозвониться. В итоге после того, как суд отклонил апелляцию Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе, сотрудник ФБК оказался на Новой Земле.