Путин поручил главе ФССП взять под контроль работу коллекторов

Президент Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторов микрофинансовых организаций, запись разговора опубликована на сайте Кремля.

"То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, – и подконтрольных Вам, и неподконтрольных, – это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", - сказал Путин.

По словам Аристова, среди 80 тысяч проанализированных службой жалоб за 3,5 года половина – это нарушения со стороны микрофинансовых организаций. Он отметил, что пока они не подконтрольны ФССП, и их планируется взять под контроль до конца 2021 года. Путин попросил представить ему предложения и сказал, что он их поддержит.