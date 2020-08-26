"Ленэнерго" выписали очередные "антимонопольные" штрафы

Крупнейшую электросетевую компанию Петербурга, "Ленэнерго", после претензий регионального управления ФАС, дважды оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Суть конфликтной ситуации состоит в том, что монополист стал правопреемником закрывшегося в мае АО "Царскосельская энергетическая компания". К АО имел претензии заявитель по делу - ООО "Пищевой комбинат", который не согласился с проектами договора о присоединении к электросетям двух своих объектов. В результате "Комбинату" не предоставили в положенный срок отредактированные варианты этих проектов.

Антимонопольщики отмечают, что отказ от первоначальной редакции проектов договора был мотивированным, а, в свою очередь, поведение энергетической компании - подпадающим под статью. В итоге по каждому из двух объектов в Пушкинском районе возбудили административное дело.

Примечательно, что общая сумма штрафов ПАО "Ленэнерго" с начала года насчитывает уже 3,6 млн рублей.