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11:30

"Ленэнерго" выписали очередные "антимонопольные" штрафы

фото ЗакС политика "Ленэнерго" выписали очередные "антимонопольные" штрафы

Крупнейшую электросетевую компанию Петербурга, "Ленэнерго", после претензий регионального управления ФАС, дважды оштрафовали на 600 тысяч рублей. 

Суть конфликтной ситуации состоит в том, что монополист стал правопреемником закрывшегося в мае АО "Царскосельская энергетическая компания". К АО имел претензии заявитель по делу - ООО "Пищевой комбинат", который не согласился с проектами договора о присоединении к электросетям двух своих объектов. В результате "Комбинату" не предоставили в положенный срок отредактированные варианты этих проектов.

Антимонопольщики отмечают, что отказ от первоначальной редакции проектов договора был мотивированным, а, в свою очередь, поведение энергетической компании - подпадающим под статью. В итоге по каждому из двух объектов в Пушкинском районе возбудили административное дело.

Примечательно, что общая сумма штрафов ПАО "Ленэнерго" с начала года насчитывает уже 3,6 млн рублей.

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