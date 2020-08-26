В Минобороны объявили об искоренении дедовщины

Феномен дедовщины больше невозможно встретить в российских вооруженных силах, следует из заявления замминистра обороны Андрея Картаполова, которое он сделал на форуме "Армия-2020".

"В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", "казарменное хулиганство", - сообщила пресс-служба форума.

Картаполов полагает, что это обстоятельство в последнее время повысило уважение к армии и желание молодых людей в ней служить.

Отметим, что один из самых резонансных случаев, связанных с российской дедовщиной, имел место в октябре прошлого года, когда рядовой одной из читинских частей Рамиль Шамсутдинов, будучи не в силах больше выносить издевательства над собой, застрелил восьмерых сослуживцев.