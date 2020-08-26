РПЦ расширяет паству и будет проповедовать в среде папуасов

РПЦ на заседании Синода включила в сферу своего пастырского влияния острова, населяемые папуасами - Восточный Тимор и Папуа - Новая Гвинея, говорится на сайте Московского патриархата. Эти зоны будут относиться к Сингапурской епархии, возникшей меньше двух лет назад в результате церковного раскола и отмежевания Украины от РПЦ.

Интересно, что о наличии православных на двух островах почти ничего не известно: например, отмечает "Интерфакс", Восточный Тимор на 98% населен католиками, на 1% - протестантами и на 1% - мусульманами. По всей видимости, РПЦ намерена "переагитировать" жителей и обращать их в свою веру.

Отметим, что после раскола 2018 года в так называемый азиатский экзархат РПЦ вошли, в частности, помимо упоминавшегося Сингапура такие государства, как Индонезия, КНДР, Южная Корея, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам.