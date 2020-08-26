Эсерам предложили контролировать качество горячего питания в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов встретился с лидером справедливороссов Сергеем Мироновым и в связи с наступающим новым учебным годом обсудил с ним проблему обеспечения школ горячими обедами. Член правительства отметил, что по решению президента субсидию на эти нужды получили все без исключения регионы вместо 57, определенных изначально. Однако, по состоянию на середину лета около 2300 школ в стране не смогли организовать питание, сейчас их вдвое меньше. В запасе у них осталось на это несколько дней, и Кравцов попробовал подключить СР к проблеме.

"Попросил бы тоже ваших коллег следить, если какие-то сигналы будут о качестве питания, чтобы нас тоже информировали. До 1 сентября все школы должны опубликовать варианты меню, чтобы родители и все видели, чем детей будут кормить", - приводит слова министра офицпальный сайт Миронова.

В свою очередь, думский депутат заверил, что руководители всех региональных отделений его партии будут внимательно отслеживать прогресс в этом направлении и фиксировать все возможные недоработки.