Четырбок предложил Смольному ввести временный мораторий на закрашивание граффити

Петербургский парламентарий Денис Четырбок обратился к вице-губернаторам Николаю Линченко, Александру Бельскому и Николаю Бондаренко с предложением ввести на полгода запрет на закрашивание граффити, а также дать поручение уполномоченным чиновникам ускорить процесс согласования поправок к законопроекту о легализации стрит-арта.

"Никогда такого не было и вот опять. Опять война с портретами, опять чиновники требуют закрасить полюбившиеся жителям граффити. Опять вместо того, чтобы гордиться молодыми художниками и поддерживать их, специалисты в коридорах власти устраивают какие-то бюрократические фокусы и на ровном месте создают проблему", - негодует народный избранник.

Четырбок призвал вице-губернаторов указать профильным комитетам Смольного не мешать принятию закона о легализации уличного искусства, а, скооперировавшись с депутатами, прийти к всестороннему взаимопониманию данного вопроса.

В случае, если конструктивного диалога не состоится, Четырбок грозится обратиться уже к губернатору.

"У нас возле половины станций метро грязь из-за несанкционированной торговли, урны мусором переполнены, а "кабинетные эксперты" заставляют коммунальщиков бросать свои лопаты и метлы и хвататься за ведра с краской. Это ненормально", - резюмировал депутат.

Последний раз коммунальщики уничтожили портрет Виктора Цоя на улице Блохина.

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