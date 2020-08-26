Смольный оценил планировку территорий для станций кольцевой линии метро в 68,6 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурсы по подготовке документации по планировке территории для строительства кольцевой линии метрополитена от станции "Лесная-2" до "Площади Калинина" и от "Площади Калинина" до "Ладожской-2". Новые станции подземки станут доступны для петербуржцев не ранее 2030 года.

Согласно отраслевой схеме развития метрополитена, опубликованной на сайте КРТИ, на этом участке кольцевой планируется шесть станций: "Лесная-2", "Арсенальная", "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект" (1,2), "Большеохтинская" (1,2), "Ладожская-2".

Сбор исходных данных и эскизные решения подрядчик должен подготовить до 6 ноября 2020 года, проект планировки территории до 7 декабря, проект межевания до 16 апреля 2021 года. Согласовать проекты полностью необходимо до 1 декабря 2021 года.

Заявки от подрядчкиков КРТИ будет принимать до 21 сентября.