Прокуратура метрополитена начала проверку по ситуации с забастовкой метростроителей

Прокуратура Петербурга 26 августа сообщила, что по ее поручению прокуратура метрополитена начала проверку информации о долгах по заработной плате "Метроподземстрой" перед сотрудниками. Ведомство заявило, что планирует оценить соблюдение трудового кодекса работодателем - по итогам проверки решат вопрос о прокурорском реагировании.

Прокурор Петербургского метрополитена Елена Михалева встретилась с бастующими рабочими, добавили в ведомстве. Подробности встречи прокуратура не раскрыла.

Напомним, ранее 26 августа СМИ сообщили о забастовке рабочих подрядной организации "Метростроя" - ООО "Метроподземстрой". Они отказались работать, пока им не выплатят зарплату за июнь и июль.