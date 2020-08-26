Главреда "Таких дел" Лотареву оштрафовали за пикет в поддержку Азара

Тверской суд Москвы счёл, что главный редактор издания "Такие дела" Анастасия Лотарева, выйдя на пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, повторно нарушила правила проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал её на 200 тысяч рублей, поделился с "МБХ медиа" адвокат Михаил Бирюков.

"Это за 28 мая, Петровка 38, за плакат с требованием освободить Азара", - уточнил он.

Ранее протокол на Лотареву вернули в полицию ввиду допущенных в нём ошибок. В частности, в нем не было указано, в чем именно выразилось нарушение правил проведения акции, а также не приведены "признаки публичного мероприятия".

Азара за лето дважды задерживали за участие в одиночных пикетах, в начале июня он отбывал арест за пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Во время ареста Азара в пикеты выходили его коллеги-журналисты и активисты, их полицейские тоже задерживали и в Москве, и в Петербурге.