Путин раскритиковал компанию, из-за которой стали защищать гору Куштау

На совещании с правительством президент Владимир Путин подверг критике финансовую политику "Башкирской содовой компании", которая до недавнего времени планировала срыть гору (шихан) Куштау в Башкортостане в промышленных целях. Трансляцию встречи вел канал RT.

"Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в прошлом, 2019 году, 45 миллиардов рублей, на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда. Где деньги? Известно, где – в офшорах", - произнес глава государства.

По словам Путина, можно говорить о "печальной истории", когда деньги в неограниченном количестве и без всякого надзора "выкачиваются", а ответственность перед гражданами при этом отсутствует.

Напомним, что в начале августа защитники известняковой горы взялись ее защищать, не расходясь днем и ночью, что не раз приводило к силовым столкновениям с чоповцами, правоохранителями и даже "титушками". В итоге глава региона Радий Хабиров решил остановить проект разработки шихана Куштау.