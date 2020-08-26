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19:27

Полицейские уже час не выпускают из спецтранспорта задержанную из-за акции в поддержку Беларуси

фото ЗакС политика Полицейские уже час не выпускают из спецтранспорта задержанную из-за акции в поддержку Беларуси

Сотрудники полиции не выпускают из спецтранспорта задержанную из-за акции с файерами и баннером на Казанском мосту в поддержку Республики Беларусь Марину-Викторию Нагорных, сообщил ЗАКС.Ру ее защитник Владимир Василенко. По его словам, девушка неоднократно просилась в туалет. Полицейские на это отвечают, что скоро ее выпустят из спецтранспорта, но никаких действий не предпринимают - это длится уже около часа, уточнил Василенко. Он заявил, что намерен обратиться в прокуратуру Петербурга по данной ситуации:

- Сейчас я буду звонить дежурному прокурору по городу, потому что с ними (сотрудниками полиции - прим. ЗАКС.Ру) спорить нет смысла никакого - это ни к чему не приводит, как правило. Сейчас буду принимать меры, потому что это не дело.

Василенко добавил, что сейчас автомобиль с Нагорных находится у 78 отдела полиции. При этом, по словам защитника, правоохранительные органы решают вопрос о перевозе активистки в 28 отдел полиции. 

Девушку задержали после акции на Казанском мосту, где она и еще две активистки развернули плакат с надписью "Жыве Беларусь" и зажгли цветные файеры, рассказал Василенко. Он сообщил, что Нагорных задержали около Гостиного двора.

- Сотрудники полиции вели себя очень дерзко, нагло. По сообщениям моей подзащитной, ей угрожали, что ее изобьют. Но сотрудники полиции мне заявили, что ничего подобного не было, - рассказал Василенко. 

По его предположению, Нагорных намерены вменить нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). 

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