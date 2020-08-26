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17:20

У Казанского собора с использованием файеров поддержали протестующих белорусов

фото ЗакС политика У Казанского собора с использованием файеров поддержали протестующих белорусов

Напротив Казанского собора три активиста растянули полотнище цветов белорусского флага до 1995 года (бело-красно-белый) с надписью "Жыве Беларусь" и подожгли файеры соответствующих цветов, передает Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА". Таким образом они выразили свою солидарность с гражданами соседней страны, более двух недель оспаривающими результаты президентских выборов на улицах различных городов.

Напомним, что президент Александр Лукашенко переизбрался на шестой срок. Центризбирком насчитал ему более 80% голосов избирателей, что возмутило значительную часть белорусов, голосовавших за Светлану Тихановскую и считающих, что она победила с разгромным счетом. В первые дни и ночи протестов на улицах Минска шли самые настоящие бои, а после задержанных избивали в изоляторах. Это вызвало еще большую волну народного гнева, и теперь по воскресеньям в Минске собираются уже сотни тысяч людей, требующих отставки Лукашенко и перевыборов. Он на это категорически отказывается идти и постоянно угрожает своим оппонентам. В последний раз он появился на публике с автоматическим оружием в руках.

Фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram

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