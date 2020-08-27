КСП начала проверку Центра подготовки спортивных сборных команд Петербурга

Инспекторы контрольно-счетной палаты 27 августа приступили к плановому аудиту СПб ГАУ "Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга" и его учредителя - комитета по физической культуре и спорту, сообщили в КСП.

Планируется оценить использование учреждением бюджетных средств Петербурга и соблюдение им законодательства в сфере закупок. Комитет проверят на предмет соблюдения функций и полномочий учредителя подведомственной организации.

Контрольным мероприятием руководит аудитор Егор Бушев. Проверка продлится до 27 октября.

Центр подготовки, помимо непосредственно подготовки петербургских спортсменов к общероссийским и международным соревнованиям, занимается организацией и проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.