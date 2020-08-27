Вдова Лужкова не уступила лидерство в списке богатейших женщин РФ

Журнал Forbes обновил данные списка богатейших женщин России 2020 года. Лидирующая позиция, как и год назад, принадлежит вдове экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, чьё состояние оценивается в 1,3 млрд долларов (прирост - свыше 100 млн долларов).

"Серебро" досталось главной конкурентке Батуриной - основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, капитал которой оценивается в 1,1 млрд долларов.

"Бронза" у дочери владельца ФК "Спартак" Екатерины Федун, она является новичком в топе: по данным Forbes, она владеет 700 млн долларов.

Ещё одна новая фамилия в списке - Людмила Коган, дочь умершего владельца контрольного пакета акций банка "Уралсиб" Владимира Когана. Ей досталось 13-е место в перечне (350 млн долларов).