Дегтярев стал самым обсуждаемым в соцсетях губернатором, Беглов - пятый

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев с большим отрывом занял первое место в июльском рейтинге "Медиалогии" по упоминаемости руководителей регионов России в соцмедиа.

За месяц временно возглавившему Хабаровский край экс-депутату Госдумы от ЛДПР посвятили более 647 тысяч сообщений в социальных сетях. Впервые за долгое время оставшемуся вторым Сергею Собянину - почти 239 тысяч сообщений. Третьим идет глава Чеченской республики Рамзан Кадыров (154 тысячи сообщений).

Губернатор Петербурга Александр Беглов - пятый (29 тысяч). За месяц он поднялся в рейтинге на 4 строчки.

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