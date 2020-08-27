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14:46

К 2025 году из 37 ГУП в Петербурге будут функционировать лишь три

фото ЗакС политика К 2025 году из 37 ГУП в Петербурге будут функционировать лишь три

Петербургское управление ФАС оповестило о реструктурировании системы государственных унитарных предприятий, функционирующих на территории Северной столицы.

Так, уже к 2025 году из 37 действующих ГУПов в 34 изменится организационно-правовая форма, непосредственно ГУП останутся лишь "Водоканал", "Петербургский метрополитен" и "АТС Смольного".

Соответствующий документ, предполагающий либо изменение, либо ликвидацию того или иного предприятия, был подписан на заседании с участием с участием вице-губернатора Евгения Елина и главы УФАС Петербурга Вадима Владимирова.

До 1 января 2021 года три ответственных за дорожную сферу ГУП - ГУДП "Путь", ГУДСП "Курортное", ГУДСП "Петродворцовое" - должны войти в состав ГУДП "Центр".

Аналогичная ситуация произойдет и с СФ "Минерал" и ГУП "Пиларн", которые присоединяются к ГУП "Экострой", которое подведомственно комитету по природопользованию. 

В то же время садово-парковое предприятие "Красносельское" войдет в состав ГУСПП "Южное".

Затем начнется процесс преобразования структур в акционерные общества: увеличившиеся ГУП "Центр", "Экострой", "Южное" до 30 июня 2024 необходимо "трансформироваться" в АО.

В свою очередь оставшимся ГУП "Горэлектротранс", "Пассажиравтотранс", "Ритуальные услуги", "Столовая Мариинского дворца" и "Продовольственный фонд" дано время переоформиться в АО до конца 2024 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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