Смольный возместит предприятиям затраты на международные выставки и экспорт товаров

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о порядке предоставления субсидий промышленникам для возмещения затрат на участие в международных выставках и выполнение требований по экспорту, сообщает пресс-служба Смольного.

Документ, опубликованный в электронной базе Смольного, датирован прошлой пятницей, 21 сентября. Напомним, Беглов с этой даты не появляется на публике, вице-губернатор Валерий Пикалёв подписал ответ на один из депутатских запросов как временно исполняющий обязанности губернатора. При этом никаких объявлений об отпуске или командировке главы города не было.

Некоторые Telegram-каналы публиковали слухи о его нахождении на самоизоляции перед встречей с президентом Владимиром Путиным или вовсе о его возможном новом назначении на другой пост. В Смольном заявили, что "сплетни не комментируют, а госсекретарь Союзного государства России и Беларуси, на место которого прочили Беглова, заявил, что со своего поста никуда не уходит.

Согласно постановлению, о котором рассказал сегодня Смольный, субсидии должны возместить затраты на участие в выставках и требования по экспорту товаров и услуг с 21 сентября 2018 года по 20 сентября 2020-го. Они предоставляются предприятиям, которые зарегистрированы в Петербурге и в соответствии с ОКВЭД относятся к обрабатывающим производствам.

Таким предприятиям компенсируют 50% затрат на участие в выставках и ярмарках, максимальный размер субсидии для одного получателя за вычетом налога на добавленную стоимость – 750 тысяч рублей. Оформление экспорта компенсируется полностью, здесь максимальный размер за вычетом налога составит 3 млн рублей. Также в документе прописан показатель эффективности использования субсидий: в течение года предприятия должны осуществить экспортные поставки на сумму в два раза больше полученной помощи и отчитаться об этом.

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