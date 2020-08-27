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20:21

Знатока Скипского убрали из ведущих фестиваля интеллектуальных игр в Петербурге после критики

фото ЗакС политика Знатока Скипского убрали из ведущих фестиваля интеллектуальных игр в Петербурге после критики

"Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга" отказался приглашать ведущим знатока клуба "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского после критики в соцсетях, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на главу организации Сергея Масликова.

Ранее Скипского обвинили в домогательствах его бывшие ученицы: он работал учителем географии в школах. Месяц назад его исключили из комиссии по работе с детьми и молодежью международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", он не участвует в школьных и студенческих турнирах.

Масликов заявил, что на страницу совета во "ВКонтакте" "пришла толпа ботов и завалила грубыми комментариями". "Мы не ожидали такого ажиотажа. Повторю, мы выбирали ведущего исходя из своих возможностей. Скипский участвовал в играх команд предприятий города, он нам знаком", - сказал Масликов.

В комитете по молодежной политике заявили, что поддержали этот фестиваль по итогам первого конкурсного отбора на получение субсидии, но ведущего выбирал сам совет, без согласования с ведомством. "По информации, которой располагает комитет, в настоящий момент "Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга" ищет нового ведущего фестиваля", - добавили в комитете.

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