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20:54

Путину подарили килограмм асфальта в честь открытия трассы "Таврида" в Крыму

фото ЗакС политика Путину подарили килограмм асфальта в честь открытия трассы "Таврида" в Крыму

Президент Владимир Путин открыл автомобильное движение по трассе "Таврида" на автомобиле Aurus, и ему подарили килограмм асфальтобетонного покрытия дороги, передает РИА "Новости".

"Владимир Владимирович, мы бы хотели Вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе "Таврида", - сказал главный технолог АО "ВАД" Андрей Волков.

Трассу строили с 2017 года, ее стоимость превышает 140 млрд рублей, протяженность – 250,7 км. Считается, что дорога от Керчи до Симферополя по ней займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. На этот раз Путин ехал за рулем автомобиля пристегнутым – например, в отличие от его поездки за рулем "КамАЗа" при открытии Крымского моста в 2018 году, когда его поездка без соблюдения этой меры вызвала множество вопросов

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