Беглов появился в эфире "России 24" и рассказал о готовности школ к 1 сентября

В программе "Вечерняя 5-я студия" телеканала "Россия 24" в четверг, 27 августа, показали интервью с губернатором Петербурга Александром Бегловым, который с пятницы не появлялся на публике.

Беседу продемонстрировали в записи. Автор программы Станислав Натанзон сообщил, что интервью было взято днем 27 августа. Беглов ответил на вопросы по видеосвязи. Губернатор находился в комнате с красными шторами, он сидел на фоне принтера и светильника. Откуда именно глава города вышел на связь ни он сам, ни ведущий не уточнили.

Беглов рассказал о готовности петербургских школ к новому учебному году. Он напомнил, что с 1 сентября ученики 1-4 классов будут получать бесплатное горячее питание, а классные руководители - надбавки за свое руководство: 5 тысяч рублей предоставит город и 5 тысяч - федеральный центр. Также губернатор заявил о готовности Петербурга ко второй волне коронавируса.

Вопросов о слухах, связанных с возможной отставкой Беглова и его уходом на "карантин", в эфире не прозвучало. Также не было сказано, продолжает ли в настоящее время исполнять обязанности губернатора Петербурга руководитель его администрации Валерий Пикалев.

Напомним, в понедельник, 24 августа, Пикалев, замещающий главу города во время его отсутствия, подписал как минимум один документ как "временно исполняющий обязанности губернатора". При этом в Смольном не объявляли об отпуске или командировке градоначальника, как это делается обычно. В новостной ленте на сайте городского правительства 26 и 27 августа выложили новости о подписании Бегловым двух постановлений. Оба они датируются 21 августа, что следует из электронных версий этих документов, опубликованных на сайте Смольного.

Пресс-служба губернатора отказалась оперативно отвечать на вопросы ЗАКС.Ру, ушел ли Беглов в отпуск и почему документ за него подписал Пикалев. В пресс-службе запросили официальный запрос, пообещав ответить на него в течение семи дней. На момент подготовки этого материала ответа не поступило.

По данным источника ЗАКС.Ру в Смольном и нескольких городских Telegram-каналов, также ссылающихся на закрытые источники, Беглов ушел на самоизоляцию перед встречей с президентом Владимиром Путиным. Telegram-канал "Ротонда" уточнил, что итогом этой встречи может стать предложение петербургскому градоначальнику перейти на новую работу. Позже пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина заявила "Деловому Петербургу", что не считает "возможным участвовать в интерпретации предположений" и не комментирует сплетни.

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