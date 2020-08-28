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12:59

Суд обязал всеволожских чиновников предъявить проект благоустройства парка Песчанка

фото ЗакС политика Суд обязал всеволожских чиновников предъявить проект благоустройства парка Песчанка

Активисты, пытающиеся противостоять возможной застройке парка Песчанка во Всеволожске, сообщили, что местный суд обязал чиновников предъявить проект его благоустройства, а также выписку из Единого государственного реестра, передает "МБХ Медиа Северо-Запад".

Суть конфликта в том, что, по словам активистки Светланы Гарифуллиной, вместе с единомышленниками она подозревает районную администрацию в намерении начать строительство в парке, что пока невозможно доказать в суде. Свое предположение активисты подкрепляют суммой работ.

"Администрация неоднократно нас уверяла, что они проводят благоустройство, а не строительство парка. Однако мы уверены в обратном, поскольку там строятся капитальные сооружения, например, амфитеатр, скейтпарк, памптрек. Какое может быть благоустройство за 400 млн рублей, очевидно, что это строительство!", - заявила Гарифуллина.

Активисты в количестве 21 человека, помимо пересмотра "плана благоустройства", добиваются проведения публичных слушаний. В парке Песчанка в ходе работ вырубают деревья, что тоже не нравится его защитникам.

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