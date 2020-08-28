В Ломоносове восстановят уничтоженный дом-памятник

Кирпичное здание мастерских Волынского полка в центре Ломоносова, без разрешения КГИОП снесенное в 2018 году, теперь должны будут воссоздать, передает строительное издание "Канонер". Дом появился на своем месте еще в середине XIX века.

С 2016 года объект находился в собственности у гендиректора фирмы "Железкин и сыновья" Жанны Железкиной, которая уже после сноса решила заказать историко-культурную экспертизу.

"Здание мастерских Волынского полка <...> представляет ценность как образец утилитарной постройки военного ведомства сер. XIX в., решенного в традициях позднего классицизма. Имеет градостроительную ценность", - гласит цитата из нее.

Согласно экспертизе, утраченное сооружение следует воссоздать и включить в перечень памятников регионального значения. В советское время в нем "квартировал" военторг, а в XXI веке оно пребывало в запущенном состоянии и не использовалось.