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13:58

Милонов просит простить родителям первоклассников опоздание на работу 1 сентября

фото ЗакС политика Милонов просит простить родителям первоклассников опоздание на работу 1 сентября

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов в связи с приближающимся началом учебного года предложил всем, от кого это зависит, с пониманием отнестись к опозданиям на работу тех родителей, кто в этот день посетит традиционную школьную линейку. В этом небольшом отклонении от обычного трудового распорядка он не видит ничего предосудительного.

"Родители, чьи дети идут в школу, должны иметь законное право прийти на работу на час, на два, на три попозже, чтобы отвести своих детей на линейку 1 сентября. В этом ничего страшного не должно быть и их нельзя наказывать. Особенно, если первый раз в первый класс", - поделился законотворец своим соображением с информагентством "Москва".

Ранее Милонов, предвосхищая все тот же День знаний, высказался против той части ученых и общественников, которая выступает против продажи и дарения живых цветов. По мнению Милонова, нельзя лишать учителей одной из немногочисленных радостей, и хотеть этого могут только "негодяи".


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