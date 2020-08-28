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16:31

Клиника "Шарите": Навальный по-прежнему в коме и на ИВЛ, но угрозы его жизни нет

фото ЗакС политика Клиника "Шарите": Навальный по-прежнему в коме и на ИВЛ, но угрозы его жизни нет

Политик Алексей Навальный всё ещё находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ИВЛ, однако угроза его жизни миновала, оповестили в берлинской клинике "Шарите".

Указывается, что симптомы, характерные для холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уходят, сейчас Навальный стабилен. "По-прежнему невозможно спрогнозировать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента", - пояснили в клинике.

В свою очередь немецкое издание Der Spiegel пишет, что "Шарите" запросило помощи у специалистов вооруженных сил ФРГ по ядам и токсинам. 

Напомним, Навальный резко почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Была совершена экстренная посадка в аэропорту Омска, откуда его направили в местную инфекционную больницу. В течение двух суток политика удерживали в медучреждении, не давая разрешения на его транспортировку в берлинскую клинику. Соратники Навального уверены, что таким образом российские врачи могли попытаться скрыть следы токсина, однако омские медики ранее заявляли, что никаких опасных веществ в организме Навального найдено не было – разве что этанол и кофеин.

Ранее Генпрокуратура РФ не нашла признаков преступления в госпитализации Навального в Омске.

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