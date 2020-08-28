Дрозденко и "Газпром" анонсировали широкомасштабную газификацию Ленобласти

В Приозерском районе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание с зампредом правления "Газпрома" Виталия Маркелова, обсудив ближайшее будущее газификации области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В совместных планах - в ближайшие пять лет обеспечить территорию 124 газопроводами, общая длина которых превысит 2 тысячи километров, благодаря чему удастся газифицировать более 400 поселков. Кроме того, газовый монополист намерен запустить семь новых газораспределительных станций и отремонтировать еще семь действующих. Они находятся в самых разных частях субъекта Федерации: от Белоострова до Усть-Луги.

Участники встречи отдельно обговорили модернизацию коммуникаций в Приозерском районе. По солидарному мнению, исключительную важность являет собой продолжающееся строительство газопровода от распределительной станции "Приозерск" до самой столицы района.

"Мы договорились что подрядчик возьмет на себя дополнительные обязательства и к 1 ноября на газ перейдут не две, а три котельные в Приозерске", - отметил губернатор Дрозденко.