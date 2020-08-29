Гендиректора "Мособлэнерго" арестовали по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал гендиректора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова на два месяца по делу о получении взятки, передает ТАСС.

Обоих подозревают в нарушении ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки с использованием своего положения). Обстоятельства дела остаются неизвестны. NEWS.ru со ссылкой на источник пишет, что речь может идти об общем покровительстве при заключении подрядных договоров, за которые фигуранты дела якобы получали 15% от стоимости контрактов.

Брижань стал гендиректором "Мособлэнерго" в 2013 году, Астапов занял пост его заместителя в 2015-м. Оба они до этого работали в руководстве "Кубаньэнерго".