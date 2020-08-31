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10:21

Елин заявил о возможном открытии фудкортов и кинотеатров в Петербурге с 12 сентября

фото ЗакС политика Елин заявил о возможном открытии фудкортов и кинотеатров в Петербурге с 12 сентября

Смольный готов разрешить работу фудкортов, кинотеатров и концертных залов с 12 сентября при условии, что ситуация с эпидемией коронавируса не будет ухудшаться, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

"Мы собираемся посмотреть, как повлияет на заболеваемость начало учебного года. Если последствия не будут крайне неблагоприятными, то будем дальше снимать ограничения", - сказал Елин, добавив, что это консолидированная позиция Смольного и Роспотребнадзора.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к главе управления Роспотребнадзора по региону Наталье Башкетовой с вопросом о возможности разрешить работу фудкортов и кинотеатров. Сделал он это на фоне иска управляющего партнера компании Fort Group Максима Левченко, который добивается открытия фудкортов в ТЦ через суд. В конце июля Левченко пригласил Беглова посетить "Сити Молл", чтобы убедиться, что риск заразиться коронавирусом там "ниже, чем в общественном транспорте или бане".

Пока запрет на работу фудкортов и кинотеатров продлен до 20 сентября. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец допустил, что Смольный может вернуть и другие ограничения после этой даты, если ситуация с эпидемией коронавируса ухудшится.


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