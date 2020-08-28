"Владельцы несут убытки": Беглов спросил у Роспотребнадзора, можно ли открыть кинотеатры и фудкорты

Петербургский градоначальник Александр Беглов направил обращение руководителю регуправления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, в котором поинтересовался возможностью открытия фудкортов и кинотеатров в торговых комплексах, передает пресс-служба Смольного.

Губернатор подчеркнул, что ввиду неопределенности сроков возобновления полноценной деятельности ТЦ, владельцы кинотеатров, концертных залов, фуд-кортов и магазинов терпят внушительные финансовые потери, простаивая без работы уже пятый месяц подряд.

"Владельцы несут убытки. Вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников. Петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время", - пишет Беглов.

Смольный, подчеркнул управленец, готов оказать содействие закрытым заведениям по возвращению к активной деятельности.

"Учреждения культуры и владельцы торговых точек, фудкортов в торговых центрах тоже разработали стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять", - резюмировал губернатор.

Ранее в адрес Беглова неоднократно обращались владельцы кинотеатров и арендаторы ТЦ, требовавшие скорейшего открытия. Пока что его же постановлением они закрыты до 20 сентября.

Кроме того, управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко подал иск к Смольному, требуя открыть фудкорты в торговых центрах. Заседание суда назначено на 22 сентября.

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