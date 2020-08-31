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13:05

Пермяку запросили исправительные работы за публикацию фото генерала Власова на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Пермяку запросили исправительные работы за публикацию фото генерала Власова на сайте "Бессмертного полка"

Государственный обвинитель запросил 7 месяцев исправительных работ для жителя Перми Данилы Симанова, обвиняемого в реабилитации нацизма за публикацию фотографии генерала Андрея Власова на сайте "Бессмертного полка", делится "МБХ медиа".

Приговор будет оглашен 1 сентября. В ходе процесса Симанов признал вину, назвал свои действия "шуткой" и раскаялся, попросив рассмотреть его дело в особом порядке - без судебного следствия. 

Добавим, ранее аналогичные дела уже возбуждали в отношении жителей Якутска, Перми, Кемерово, Казани, которые загрузили снимки Гитлера, Генриха Гиммлера и других нацистов.

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