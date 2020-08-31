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14:57

Очередной свидетель заявил о том, что Михаил Ефремов не сидел за рулём в момент аварии

фото ЗакС политика Очередной свидетель заявил о том, что Михаил Ефремов не сидел за рулём в момент аварии

На последнем судебном заседании свидетель со стороны защиты Михаила Ефремова Андрей Гаев известил, что после ДТП актёр вышел со стороны не водительского, а пассажирского сидения, делится РИА "Новости".

Он рассказал, что видел, как его знакомый Александр Кобец "разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья". "Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов", - поделился наблюдениями Гаев.

Ранее сам Кобец утверждал, что Ефремов после аварии вышел с места пассажира. При этом на заседании выяснилось, что он слеп на один глаз, а зрение на другом - минус три.

Ранее сторона защиты Ефремова приглашала в качестве свидетелей в том числе "автомобильного эксперта" Юрия Фиалко, заявлявшего, что авто Ефремова перед аварией могли взломать хакеры из космоса, как в фильме "Терминатор 3".

Ефремов заключен под домашний арест до января 2021 года после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь. Актера обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее у актёра в суде случился инсульт, однако после кратковременной госпитализации его выписали.

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