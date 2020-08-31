Вторую вакцину от коронавируса будут производить в Петербурге

Петербургская компания "Биокад" будет ответственной за производство второй отечественной вакцины от COVID-19, которую изготавливают в научном центре "Вектор", сообщил руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

"Они ["Биокад"] работали с "Вектором" в полном контакте, логично было бы продолжать и освоение серийного выпуска вакцины", - полагает министр, которого цитирует "Интерфакс".

На данный момент препарат проходит второй этап клинических испытаний. После их завершения егомогут зарегистрируют по ускоренной схеме. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оповестила, что произойдёт это уже в конце сентября - начале октября.

Напомним, российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Ранее опрошенные сервисом "Справочник врача" медики заявили о недоверии препарату. Они опасаются отсутствия доказанной информации об эффективности вакцины и того, что лекарство было разработано слишком быстро.

К тому же, опрос "Левада-центра" показал, что более половины россиян не будут на себе тестировать отечественную разработку.