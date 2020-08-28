"Левада": Россияне не хотят прививаться отечественной вакциной от COVID-19

Согласно результатам опроса, проведенного социологами "Левада-центра", 53,8% опрошенных россиян не доверяют отечественной вакцине от коронавируса и не хотят ей прививаться. Обратного мнения придерживаются 38,2% респондентом, которые, впрочем, согласны опробовать лекарство на себе только, если оно будет бесплатным. Результатами изыскания делятся "Открытые медиа".

"Люди говорят, что рано, вакцина не готова, не испытана, говорят, что лучше на бюджетниках испытать, на военных, еще на ком-то. То есть основные переживания из-за скорости изобретения", - полагает замглавы "Левады" Денис Волков.

Наибольшую неприязнь вакцина вызывает у молодежи: не желают делать прививку 62,4% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Самая лояльная аудитория - россияне старше 55 лет, которые согласны на вакцинацию (46%).

Преобладающая эмоция - недоверие к препарату (20,4%).

Опрос был проведен среди лиц старше 18 лет в 50 регионах России. В изыскании поучаствовали 1600 человек.