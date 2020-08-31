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20:50

"Позор для МВД и СК": Правозащитники требуют привлечения сломавшего руку Френкелю полицейского к ответственности

фото ЗакС политика "Позор для МВД и СК": Правозащитники требуют привлечения сломавшего руку Френкелю полицейского к ответственности

Члены "Правозащитного совета Петербурга", журналисты и видные общественники вступились за корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, требуя привлечь к ответственности полицейского, сломавшего ему плечо на избирательном участке во время голосования по Конституции.

"Произошедшее - позор для петербургских МВД и Следственного комитета. Мы требуем немедленного пересмотра отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Дениса Дмитриева, полной открытости и прозрачности следственных действий в отношении него. Полицейский, виновный в нанесении телесных повреждений, превышении должностных полномочий и воспрепятствовании журналистской деятельности должен быть отстранён от работы. Он должен понести полную ответственность за содеянное", - манифестировали авторы обращения.

В числе подписантов - Галина Артеменко, журналист портала MR7, Валерий Нечай, шеф-редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге, Диана Качалова, редактор петербургской "Новой газеты", депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский, и другие.

28 августа Френкель сообщил о том, что неизвестные испортили ему автомобиль, разбив в нём окна и проколов все шины.

30 июня в ходе голосования по изменению Конституции Френкеля попытались выдворить с УИК № 2191, куда он приехал освещать ситуацию с переносными урнами. Члены этой комиссии до этого два дня просили, чтобы им продемонстрировали урну, с которой их коллеги уходили на надомное голосование, и избирательную документацию, однако потерпели фиаско.

Уже на участке полицейские, пытавшиеся вывести Френкеля по просьбе председателя УИК, сильно заломили ему руку, сломав, как выяснилось впоследствии, плечо. Тем же вечером журналиста прооперировали. По версии начальницы обозначенной УИК, а также заместителя главы администрации муниципалитета "Дворцовый округ" Дмитрия Абрамова, который находился на участке на правах наблюдателя и принимал участие в конфликте, корреспондент упал сам и имитировал боль.

Показательно, но позднее Дзержинский суд Петербурга оштрафовал на 2,5 тысячи рублей только Френкеля по трем протоколам, которые на него составили после произошедшего: о неповиновении полиции, о вмешательстве в работу избиркома и о нарушении режима самоизоляции.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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