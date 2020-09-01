Беглов и Макаров поздравили учащихся и учителей с Днем знаний

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили школьников и учителей с наступившим Днем знаний.

Беглов выразил уверенность, что петербургские школьники будут рады вернуться в школу после дистанционного обучения из-за эпидемии коронавируса. По его словам, в городе в этом году в школу пошли 62 тысячи первоклашек. Беглов пожелал учащимся "насыщенных и интересных школьных лет", и чтобы учеба была в радость, а школьные годы запомнились как "самые счастливые в жизни". Учителям он пожелал "мудрости и благодарности учеников", а родителям – "терпения и веры в своих детей".

Макаров, в свою очередь, заявил, что в школах и вузах "создается несокрушимая мощь государства, способная выдержать любой натиск". Он назвал Петербург образовательной столицей России и поблагодарил учителей за "преданность делу, мудрость и отзывчивость". Учащимся он пожелал "неиссякаемой любознательности, трудолюбия и настойчивости на пути к мечте", отдельно поздравив первоклассников.

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