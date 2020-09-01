ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро нижегородцу, которого пытали в полиции ради признания в краже

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 34,4 тысячи евро жителю Нижегородской области Денису Крамчанинову, которого в 2010 году пытали в отделе полиции ради признания в краже, передает "Медиазона".

Крамчанинов рассказывал, что в 2010 году в Шахунском отделе МВД милиционер предложил ему признаться в краже, а после начал бить кулаками по голове, сжимал ему пальцы пассатижами и заставлял приседать с противогазом. После двух часов пыток Крамачнинов признал в краже, на него завели дело, которое потом закрыли, не доказав его вину. Правозащитники семь лет добивались возбуждения дела о пытках, за это время им было отказано в этом девять раз.

ЕСПЧ признал, что в отношении Крамчанинова были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека: 3 (запрет пыток) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты).