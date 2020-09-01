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12:59

"Академия Б.Я. Герострата": Защитники дома Басевича провели уличную акцию

фото ЗакС политика "Академия Б.Я. Герострата": Защитники дома Басевича провели уличную акцию

Представители градозащитного сообщества Петербурга провели протестную акцию возле исторического дома Басевича на Петроградской стороне, который в ближайшем времени будет почти полностью снесен. Их претензии не ограничились только этим домом: активисты напомнили окружающим о дефиците свободных мест в районных детских садах в связи с тем, что соседний к дому Басевича детский сад с прилегающей зеленой зоной тоже вынужденно прекратит свое существование.

Демонстранты держали плакаты с надписями "Руки прочь от детского сада с зелёной территорией, Эйфман!", "Мы любим балет, но детский сад важнее!", "Cнос дома Басевича и детского сада - позор академии Эйфмана" и "Академия Б.Я. Герострата".

В доме Басевича, относящемуся к эпохе модерна, должна будет разместиться танцевальная академия Бориса Эйфмана. Сохранится только лицевая часть фасада. В течение последних лет дом-памятник стоит заброшенным. Градозащитники уверены, что современные технологии вполне могли бы уберечь его от сноса.

Фото: ВООПиИК

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